糖尿病是台灣民眾位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，一旦罹患糖尿病，還可能引發各種併發症。中醫師鄒瑋倫在節目中提到，一名6旬婦人平時有爬山習慣，體力也相當不錯，因此就算患有糖尿病也沒在意，最終因控制不佳而喪命。

中醫師鄒瑋倫在YouTube《健康2.0》提到，一名65歲女性患者平時有運動習慣，長期在爬山，但卻有酗酒問題，而且非常愛喝烈酒，雖然患有糖尿病，但她自認體力佳，因此並未控制病情，直到一次她出了車禍，膝蓋、小腿多處擦傷，就算養病3個月，關節仍感覺不適，再加上糖尿病問題，導致傷口癒合緩慢。

中醫師鄒瑋倫表示，患者臥床3個月導致肌肉無力，但家人也未特別注意，認為車禍後身體疼痛屬正常，患者一日前往醫院拿藥，處理傷口癒合問題，在急診室跌了一跤，但她未多加留意，豈料回家後行動開始出現狀況，越來越難以步行，起初家人以為是肌少症導致。

患者逐漸發現腳部越來越沒力，就連說話都有問題，還出現神智不清的現象，被家人送往醫院檢查，才發現她在急診室跌倒是因腿中風，中醫師鄒瑋倫指出，病患糖尿病血糖控制不佳，導致血管內壁鈣化加厚，因而產生腿中風，回家後又沒留意而演變成腦中風，不到20天患者就過世，她提醒糖尿病猶如蝴蝶效應，沒控制好會衍生很大問題。