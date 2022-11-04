2022臺北網紅節將在11/11~11/13於香堤大道盛大舉辦網紅嘉年華，現場將邀集百位網紅、臺北市商圈及各大知名品牌共襄盛舉，在momo購物網設有專屬商城，將祭出全網最低價優惠，讓大家都能以優惠價格買到優質商品。

來自韓國市占率第一名的「Youguth發酵紅蔘益生菌」，是目前唯一複合發酵紅蔘、益生菌之商品，並透過專利技術降低紅蔘苦味，對於上有老下有小的一家之主、外食族及加班熬夜者是一大福音，一天一包就能補充一日所需，增強體力、促進體內環保。

隨季節進入秋冬氣溫驟降，激起全民對健康的重視，時常熬夜、容易疲倦的民眾，除了選擇人蔘補氣安神外，亦選擇使用益生菌增強體力、幫助排便順暢、提升身體保護力。今年momo臺北網紅節商城與Youguth韓國鍾根堂，將於11/11~11/13聯合推出發酵紅蔘益生菌全網最低價的限時五折大優惠，在香堤大道活動現場，「Youguth發酵紅蔘益生菌」更有每日限量1000條現場免費領取試用包活動，讓參與現場活動民眾，除了能跟心儀的網紅互動，亦能在關鍵時期能提升身體保護力。

「Youguth發酵紅蔘益生菌」擁有專利益生菌保護技術，能保護菌株活性不受胃酸破壞，結合7種益生菌、3種益菌生，利用益生菌發酵，營養成分更好吸收，吸收率是未經發酵紅蔘的1.6倍，一日份單條包裝，方便隨身攜帶、且不易受潮，單包裝易撕設計線，不用配水即開即食，Youguth有著韓國鍾根堂生物製藥專利技術，讓發酵紅蔘益生菌帶有一點人蔘的甘甜、減少紅蔘的苦味，平時害怕人蔘苦味的人也非常容易入口，適合容易疲勞/加班熬夜勞動者、排便不順者、經常外食者使用。

臺北網紅節系列活動獨家商城於momo購物網11/1~12/31舉行，臺北網紅嘉年華於11/11~11/13於香堤大道盛大舉辦，更多詳情請洽：