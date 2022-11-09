2022臺北網紅節即日盛大展開一系列線上、線下活動，與momo購物網合作，推出限時2個月的獨家商城，並趕搭東區百貨周年慶與雙11購物節熱潮，提供國內外知名品牌的重量級商品。首波主打後疫情時代最夯的舒壓議題，推薦韓系沐浴系列產品。

根據中央流行疫情指揮中心的防疫建議，每天踏入家門的第1件事，就是清潔手、臉，最好是全身沐浴，避免把病毒帶回家。此外，現代人生活步調緊湊，上班族時刻面臨壓力大、作息不正常的挑戰，沐浴時創造的療癒儀式感，洗淨疲憊與焦慮，也讓幸福感提升，找回生活的平衡點。

臺北網紅節專屬商城的LG生活健康品牌旗艦店，推出韓系ON THE BODY VEILMENT蓓蔓系列沐浴露，添加珍貴SPA成分、多種草本滋潤植萃精華、死海鹽，可搭配進行舒緩按摩。主辦單位表示，即起日至12月31日的臺北網紅節獨家限時商城，上架商品都提供限時全網最低價優惠；而在11月11日至13日於台北市信義商圈香堤大道舉行的「臺北網紅嘉年華」活動現場，眾多品牌也將設置展示攤位。例如LG生活健康即提供Elastine伊絲婷香水洗髮精、ON THE BODY的SPA賦活沐浴露、喜馬拉雅粉晶鹽的PUMPING牙膏，及PHYSIOGEL潔美淨的層脂質舒敏AI乳霜、層脂質安撫修護AI清透乳霜等限時優惠商品。

主辦方表示，臺北網紅嘉年華的舞台上，每天均會邀請參與活動的品牌，進行展示活動，與民眾互動；每日也為參加民眾提供限時限量禮品，可至大會服務台領取贈品。