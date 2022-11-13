年度重檔雙11終於結束，今年隨著後疫情時代，帶動了民眾的報復性消費，因此各大電商都大開紅盤，像蝦皮購物在雙11的凌晨0點起開跑，初期每秒售出將近5000件商品、兩小時內迅速銷出破千萬件商品，相較平日銷售成長飆升11倍，再加上蝦皮購物「0元起免運券」、「商城85折券」的加持下，消費者在開跑初期即湧入站上並清空預備已久的購物車，主要以手機平板與周邊、家電用品及美妝保健的三大類商品最受歡迎，更專攻高單價商品，尤其在0點到2點間，就有用戶已結帳iPhone 13 Pro Max、專業單眼相機鏡頭、變焦鏡組等、超過70萬元的購物清單，可見今年買氣也因解封出國潮而帶動出遊必備的相機等3C用品熱銷。

PChome 24h購物在14日前推出白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃（42ml9入）x3，特價2799元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物在14日前推出白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃（42ml9入）x3，特價2799元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物在14日前推出LANCOME 蘭蔻 超未來肌因賦活露，特價2620元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物在14日前推出LANCOME 蘭蔻 超未來肌因賦活露，特價2620元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物推出PNY XLR8 CS3040 2TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD固態硬碟，特價4799元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物推出PNY XLR8 CS3040 2TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD固態硬碟，特價4799元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物今年的「雙11狂購節」買氣最高峰，正是以中午11點以及晚間9點的Line加碼最受消費者歡迎，通訊、家電、筆電、電子票券及日用品等銷量最高，而當中3C家電類商品又以手機最為熱銷，消費者都趁這一波優惠回饋下單9月剛推出的iPhone 14 Pro系列，還有必囤的保養及百貨日用品也推出超有感的下殺特組合，像雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、滿意寶寶與幫寶適尿布等，皆於雙11當天熱銷到缺貨；PChome 24h購物最後在14日前加碼推出白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃9入組，3組下殺54折，蘭蔻小黑瓶LANCOME下殺32折等優惠。

momo購物網今（13日）推出「蘭芝」NEO型粉底液，限時76折1111元。（momo購物網提供）
momo購物網今（13日）推出「蘭芝」NEO型粉底液，限時76折1111元。（momo購物網提供）

momo購物網則在雙11當天締造檔期業績為日均4倍的成績，尤以家用清潔用品、母嬰尿布、生活清潔家電為Top 3熱銷商品，而今（13日）仍有好評返場活動，每日14場次持續「狂撒萬份紅包」，不間斷送最高999元momo幣、麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項。

樂天市場上日本樂天官方旗艦店推出IRIS OHYAMA陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組，13日前下殺31折，搭配領券優惠只要894元。（樂天市場提供）
樂天市場上日本樂天官方旗艦店推出IRIS OHYAMA陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組，13日前下殺31折，搭配領券優惠只要894元。（樂天市場提供）
樂天市場上異國精品推出理膚寶水全面修護霜，今（13日）下午6點限時下殺1640元。（樂天市場提供）
樂天市場上異國精品推出理膚寶水全面修護霜，今（13日）下午6點限時下殺1640元。（樂天市場提供）

樂天市場今年雙11活動自1日開跑至今，整體業績相較去年同期成長30%，前三名熱銷類別為3C家電、美食甜點、民生日用品，較去年同期均有2位數的成長，尤其站上美食店家表現特別亮眼，像每日優果就較平日有近15倍的成長，另外日本商品買氣也持續飆高，熱銷商品IRIS OHYAMA 陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組，今（13日）最後限時下殺31折，搭配領券優惠只要894元，而雙11活動將持續至11月14日上午9時59分，每日都能領千萬優惠券無上限，並享跨店購物點數大放送，多重優惠疊加省最大，像今早上10點就限時特賣LG 65吋 4K電視，特價2萬4900元，搭配優惠券現省1萬5111元，再賺超有感高回饋。

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