年度重檔雙11終於結束，今年隨著後疫情時代，帶動了民眾的報復性消費，因此各大電商都大開紅盤，像蝦皮購物在雙11的凌晨0點起開跑，初期每秒售出將近5000件商品、兩小時內迅速銷出破千萬件商品，相較平日銷售成長飆升11倍，再加上蝦皮購物「0元起免運券」、「商城85折券」的加持下，消費者在開跑初期即湧入站上並清空預備已久的購物車，主要以手機平板與周邊、家電用品及美妝保健的三大類商品最受歡迎，更專攻高單價商品，尤其在0點到2點間，就有用戶已結帳iPhone 13 Pro Max、專業單眼相機鏡頭、變焦鏡組等、超過70萬元的購物清單，可見今年買氣也因解封出國潮而帶動出遊必備的相機等3C用品熱銷。

PChome 24h購物在14日前推出白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃（42ml9入）x3，特價2799元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物在14日前推出LANCOME 蘭蔻 超未來肌因賦活露，特價2620元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物推出PNY XLR8 CS3040 2TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD固態硬碟，特價4799元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物今年的「雙11狂購節」買氣最高峰，正是以中午11點以及晚間9點的Line加碼最受消費者歡迎，通訊、家電、筆電、電子票券及日用品等銷量最高，而當中3C家電類商品又以手機最為熱銷，消費者都趁這一波優惠回饋下單9月剛推出的iPhone 14 Pro系列，還有必囤的保養及百貨日用品也推出超有感的下殺特組合，像雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、滿意寶寶與幫寶適尿布等，皆於雙11當天熱銷到缺貨；PChome 24h購物最後在14日前加碼推出白蘭氏萃雞精膠原蛋白菁萃9入組，3組下殺54折，蘭蔻小黑瓶LANCOME下殺32折等優惠。

momo購物網今（13日）推出「蘭芝」NEO型粉底液，限時76折1111元。（momo購物網提供）

momo購物網則在雙11當天締造檔期業績為日均4倍的成績，尤以家用清潔用品、母嬰尿布、生活清潔家電為Top 3熱銷商品，而今（13日）仍有好評返場活動，每日14場次持續「狂撒萬份紅包」，不間斷送最高999元momo幣、麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項。

樂天市場上日本樂天官方旗艦店推出IRIS OHYAMA陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組，13日前下殺31折，搭配領券優惠只要894元。（樂天市場提供）

樂天市場上異國精品推出理膚寶水全面修護霜，今（13日）下午6點限時下殺1640元。（樂天市場提供）

樂天市場今年雙11活動自1日開跑至今，整體業績相較去年同期成長30%，前三名熱銷類別為3C家電、美食甜點、民生日用品，較去年同期均有2位數的成長，尤其站上美食店家表現特別亮眼，像每日優果就較平日有近15倍的成長，另外日本商品買氣也持續飆高，熱銷商品IRIS OHYAMA 陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組，今（13日）最後限時下殺31折，搭配領券優惠只要894元，而雙11活動將持續至11月14日上午9時59分，每日都能領千萬優惠券無上限，並享跨店購物點數大放送，多重優惠疊加省最大，像今早上10點就限時特賣LG 65吋 4K電視，特價2萬4900元，搭配優惠券現省1萬5111元，再賺超有感高回饋。