台灣夏普17日與禾聯碩公司假台北三創生活園區共同宣布擬合資成立「夏禾電器販賣股份有限公司」，初期將專注在家用空調系列產品以及冷凍櫃的銷售與服務，未來將進一步擴大到企業用戶市場，共創雙贏。

強強聯手又一椿，台灣夏普攜手禾聯家電展開全新的合作，一個是百年家電品牌，一個是在傳統經銷商與量販、連鎖3C、虛擬電商、電信通路及台銀共同採購等銷售通路全面布局，在台擁有超過2仟家行銷通路的禾聯，也讓此次的策略聯盟顯得更有看頭。

談到此次合作的緣起，台灣夏普總經理張凱傑指出，夏普是國際性的百年品牌，在日本及海外，空調產品銷售也居於市場領導地位，近年受到疫情影響，搭載夏普獨家的自動除菌離子技術的空調設備，銷售更是倍數成長！而禾聯碩在台灣擁有完整的通路、密集的售後服務據點、高效益的倉儲物流系統，目前也是台灣地區空調銷售的主要自創品牌。選擇與禾聯碩一起強強合作，可以提供給夏普愛用者，更快速、更滿意、更便利的購買體驗，提高品牌知名度及指名度！期望透過夏普與禾聯碩二家公司的合作，雙方先就品牌銷售、通路合作、維修服務等面向來強化彼此合作關係，未來也將透過合資公司「夏禾電器販賣」規劃進一步的深度合作。可以提供消費者更好更優質的空調產品與服務！」

禾聯碩副董事長蔡柏毅也表示，禾聯碩在台灣家電市場擁有數十年的豐富經驗，建構出綿密的銷售通路及全省自有的售後服務據點，再加上在地化優質的研發及工廠品質管理與製造能力，同時搭配全台灣最多的倉儲空間及高效的物流配送系統，禾聯碩整合綜效以奠定國產家電品牌龍頭地位。禾聯具備在地化的研發及生產團隊，再搭配林口、台中、台南、高雄等高達數萬坪倉儲空間是家電業界倉儲空間最大。充足的貨源搭配高效的物流配送，成為銷售端最堅實的後盾！本次合作禾聯碩將透過合資公司「夏禾電器販賣股份有限公司」整合集團銷售通路、售後服務、物流配送等資源，全力代理販售有110年歷史擁有高科技、日本工藝的國際性品牌「SHARP」的空調及冷凍櫃商品，發揮日本夏普的品牌優勢以及空氣淨化技術，複製日本夏普的成功經驗、以及成熟的AIoT 服務平台，導入台灣市場，相信透過禾聯碩及夏普強強聯手一定可以創造業績高峰，共創雙贏！

除了簽約的兩造之外，日本夏普空調事業部部長三代一壽也兼程來台，他在致詞中表示，台灣市場對夏普來說是一個特別的市場，日本總社非常的重視。夏普希望把高品質、高品味的空調商品以及服務帶給台灣每一個人。因此，今天透過記者會，來宣布夏普與禾聯碩合作成為銷售聯盟。夏普以自動除菌離子(Plasmacluster)為代表的獨家技術能力與禾聯碩的銷售通路以及綿密服務網結合，達到相乘效果。這樣的強強合作，相信一定可以為客戶提供非凡的價值服務。