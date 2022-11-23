房市領頭羊的預售屋市場降溫，第三季七都預售市場成交量僅7,645件，較去年同期1.5萬件腰斬，不過房價卻持續攀升，七都平均年漲幅達20.6％、台北市見三位數，台中、新竹更上4字頭，買氣急凍，價格高檔未見修正，呈現「價大漲、量急縮」格局。

據實價登錄統計，今年第三季與去年三級警戒解除、房市快速起飛、資金湧入預售市場的第三季相較，主要都會區交易量呈現腰斬，其中台北、高雄衰退幅度高達七成以上，台中也高達六成，新北市在相對穩定的剛性買盤支撐下，僅減少24％，交易量為七都相對穩定。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自去年12月內政部推出預售禁止換約政策後，就讓市場投機買盤退場，加上今年以來受到升息、疫情、股匯市下挫等影響，民眾觀望氣氛濃厚，即使打炒房政策尚未通過，但預售屋交易量已明顯萎縮。整體而言，在資金派對結束後，交易回歸基本面，剛性需求穩定區域，房市表現相對也獲得支撐。

不過隨第四季仍有升息機會，民眾購屋負擔能力被限縮，不論是成屋或預售屋買氣都可能受到衝擊，預期房市降溫的趨勢恐將持續。

即使全台各地預屋售交易量有程度不一的衰退，不過房價仍持續上揚，除了台北、新北市年漲幅各為12％、17％以外，其餘都會區漲幅均在二成以上，新竹房價一年更上漲39％。在近一年來房價大漲下，新竹、台中均價均站上4字頭，過去房價基期較低的台南也站上3字頭。

陳金萍表示，新竹及南高年漲幅均在28％以上，成為過去一年來房價漲勢最兇的都會區，主要原因與科技業投資有關，益於產業群聚效應，科技業設廠提升區域經濟發展，包括竹科、南科、橋科等題材，科技新貴「高消費力」、看好未來前景的追價買盤湧現。