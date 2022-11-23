前年馬來西亞籍女大生在台南遭擄走性侵殺害，案發前，曾有女大生報案表示險遭押走，質疑警方「吃案」，監察院彈劾後，懲戒法院一審將時任歸仁分局分局長楊慶裕判決降2級改敘，楊不服提上訴，遭二審駁回確定。

楊提上訴主張，就算認定他面對媒體時，發言之內容不盡完備，但實際上對於案件本身並無影響，他非故意為之，事後已調查釐清並多次加以澄清，也事後已補正疏失，並坦然接受行政懲處，避免負面效應擴大，積極維護機關之形象。

楊說，觀諸政府各級主官接受媒體採訪者，如發言內容遭受到質疑，事後立即調查釐清並為澄清者，並無遭受懲戒處罰之案例，唯獨他因本案遭移送懲戒法院，且他遭一審判處之懲戒處分甚重，並有一案多罰之情形，已超越責懲輕重之比例原則。

楊說，一審判決不論功績辛勞，只論疏失責任，違反衡平原則及比例原則，傷害勇於任事公務人員之士氣；一審判決對他重複究責嚴懲，違背同一事實不再理原則，失去懲戒之合理性暨適當性原則，本案實應重新調查審理，以還他司法正義。

但懲戒法院二審認為，一審依憑本案卷附全部證據資料，並審酌楊男對媒體發言時未切實查證，復未進一步查證，即主導對外發布新聞稿，嚴重損及民眾對警察機關之信賴，懲戒處分並未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用其權限而違反比例原則，判決駁回楊的上訴。

監院彈劾移送指出，員警未依規定受理報案，而未開立報案三聯單、未製作筆錄，亦未記載於員警工作紀錄簿，而未留存任何女子報案紀錄，核有匿報之重大違失，警方未將該女報案過程如實呈報，致使歸仁分局新聞參考資料登載錯誤資訊。

楊慶裕對於大潭派出所員警辦案違失，未盡監督責任，復未經詳細查證，2020年10月30日受訪時率予向媒體傳遞女子未曾報案之不實資訊，導完成歸仁分局新聞參考資料上不實之登載，有重大違失。