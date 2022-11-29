知名作家苦苓，時常在社群網站評論時事，一針見血的分析成為許多節目力邀對象，近日上節目時提到曾贊助一名女大學生60萬，讓她能到英國攻讀碩士學位，未料對方最後竟搞失聯，不禁感嘆：「這算是忘恩負義嗎？」

苦苓日前上節目《震震有詞》，提到是否曾有過被「忘恩負義」的經驗，他表示曾有一名女大生申請到英國名校，準備要攻讀碩士學位，不過因為家境清寒，無法負擔起龐大學費，便私訊詢問他能否贊助60萬，他得知狀況後，先是去查證此事，確定屬實後便跟太太到對方家裡，除了了解大致狀況，也藉此認識對方母親，詳談後覺得能幫助女學生完成夢想，無非是好事一樁，便大方贊助60萬學費。

這名女學生一開始到英國時，都會跟苦苓分享在當地留學的生活日常，沒想到一段時間後便斷了聯繫，打電話想了解狀況時，未料電話竟變成空號，眼見對方如此行徑，讓他一度認為根本是「忘恩負義」，但思考後覺得對方可能擔心還不起60萬，壓力太大才搞失聯，也轉念看待所有事情，認為對一個人好不要想是對他的恩惠，而是要覺得幫助了一個人。