民進黨本次選舉慘敗後，各界都在尋找原因，就連總統蔡英文也被視為戰犯之一。知名作家苦苓今（1）日點出蔡英文的2大問題，認為她若不再改變，最終恐會留下「2個字的評價」。

苦苓今在臉書指出，蔡英文已2年沒有提到任何原定的改革，對於大眾的質疑也沒有任何回應，只剩下最後1年多任期的她若再不放手一搏，「恐怕只會在歷史上留下2個字的評價」。

由於苦苓未明白說出是哪2字，網友紛紛在po文底下留言猜測，他們的意見包括，空心、空白、蠻橫、無能、擺爛；但也有人指出，蔡英文任內完成年金改革、把國民黨的黨產歸還國家…等，卻還是遭到否定，相當為她抱不平。

事實上，在九合一選舉投票當晚，民進黨確定大敗後，蔡英文隨即宣布辭去黨主席，但許多人仍對她相當不滿，前綠委林濁水就表示，如果要有人為敗選負責，與其批評接受慰留的行政院長蘇貞昌，為什麼沒人要求主導選戰的蔡英文辭去總統？