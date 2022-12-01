生華科（6492）1日公告，開發中市場首見，新一代DNA損傷修復機制藥物Pidnarulex（CX-5461），獲選進入由美國國衛院（NIH）主導支持的NExT計畫（NCI Experimental Therapeutics Program），贏得五年的共同開發合作協議並由NIH贊助主要臨床經費。

生華科表示，此舉宣示Pidnarulex（CX-5461）入選美國國家隊。NExT計畫將由NIH主導並負責執行Pidnarulex（CX-5461）未來相關臨床，同時支付所有主要的臨床經費，生華科將提供Pidnarulex藥物供臨床使用並僅負擔些微的法規及行政費用。

根據研究，美國FDA核准上市的所有抗癌藥物中，約有70％是和NCI旗下相關計畫有關；在 FDA 核准上市的所有藥物約有三分之一是經由NCI計劃從臨床前階段所發現或是開發成功。目前全球由NCI贊助合作的臨床試驗逾上百個進行中，包括80多個和製藥以及生技公司的臨床合作協議，在全美約3,300個機構、高達11,000名研究人員參與，每年約收治30,000名患者。

新藥開發近期陸續報佳音的生華科，月前才獲得美國製藥巨擘輝瑞Pfizer認同，啟動Pidnarulex（CX-5461）與其PARP抑制劑並用治療攝護腺癌臨床試驗，此次Pidnarulex(CX-5461)再獲得美國NIH專家團隊的高度肯定，未來在NExT計劃推進下，Pidnarulex（CX-5461）可獲得包括全美醫學人才和物力等整合式廣大資源以及臨床網絡，加速開發新藥上市的共同目標。