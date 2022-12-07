美國消費性電子展（CES）將於1月登場，在經濟部帶領下，工研院在2,000多件參展作品中脫穎而出，以「我視AI魚缸」勇奪「消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）」，這也是工研院參展以來累積獲得的第10個獎項，為智慧育樂帶來更多未來創新想像，讓臺灣的創新研發實力閃耀國際。

經濟部技術處表示，經濟部科技專案長期支持法人研發創新技術也屢獲國際大獎肯定，包括全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、全球百大科技研發獎（R＆D 100 Awards）、消費性電子展創新獎（CES 2022 Innovation Awards），超過9成技轉國際大廠或國內廠商，展現實質產業合作效益與應用。經濟部未來會持續協助產業研發創新科技與轉型升級，成為臺灣產業轉型躍升的核心動能，為產業帶來創新活水。

工研院院長劉文雄表示，工研院長期深耕科技研發與跨領域創新技術，發掘產業需求、解決產業問題，2023 CES創新獎是全球科技最矚目的獎項之一，今年申請角逐產品數量超過2,100項來角逐28項類別，申請量創下新高，工研院以「我視AI魚缸」獲獎。「我視AI魚缸」融合智慧展示、人工智慧識別、人機互動技術，目前已應用於臺灣國立海洋科技博物館，強化民眾海洋探索和智慧育樂的成果，提供比傳統水族館更具互動的選擇，未來更可應用於醫學手術模擬或相關展演領域，在疫後時期帶來虛實互動與沉浸式體驗的展演方式。

「我視AI魚缸」是全球第一個利用虛實融合技術，可根據遊客視線秀出相關海洋生物的訊息，準確率高達98％，亦可用於手勢控制，透過非接觸方式實現互動需求。