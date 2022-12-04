香港女星鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，在音樂和戲劇領域都收獲無數大獎，穿搭也成為許多人的指標，加上她個性搞怪、親和，出道超過30年人氣依舊。近日她參加張叔平舉辦的時尚活動，現場星光熠熠，她站在黎姿身邊卻瞬間碾壓對方，事後親自揭真相讓許多人笑翻。

第二屆K11 MUSEA年度高級時裝展，以「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」為主題，設計總監是香港知名美術指導張叔平，張叔平曾多次獲得金馬獎、金像獎肯定，在演藝圈操刀不少影視作品的美術、服裝，與許多大咖藝人熟識，跟息影女星林青霞更是42年摯友，這次展覽特別邀請對方率先欣賞。

活動當天許多大咖藝人都有前來捧場，有甄子丹、劉嘉玲、鄭秀文、黎姿等人，有別其他女星，鄭秀文選了一件高訂男裝，黑色連身服在領口處大開深V，隱約可見裡面的蕾絲內衣，配上她金色短髮，造型既帥氣又性感，散發著女王氣場。鄭秀文事後曬出與第一代玉女黎姿的合照，黎姿穿著藍色蝴蝶結禮服，配戴鑽石項鍊和耳飾，貴氣又優雅，不過站在鄭秀文身邊，黎姿的身高略遜一籌，鄭秀文更顯臉小、高挑優勢。

鄭秀文解釋：「穿的鞋有九吋，所以才會出現這個畫面，黎姿本身都很高的」，她也幽默調侃這個高度會不斷看到其他人的頭頂，而鄭秀文曬出全身照，只見底下的鞋子可比高蹺，她表示這雙鞋很重，網友笑說為了好看一切都是值得的。