香港女星鄭秀文品味獨特極具個人特色,被歌迷封為「百變天后」,不僅能歌擅演,在音樂和戲劇領域都收獲無數大獎,穿搭也成為許多人的指標,加上她個性搞怪、親和,出道超過30年人氣依舊。近日她參加張叔平舉辦的時尚活動,現場星光熠熠,她站在黎姿身邊卻瞬間碾壓對方,事後親自揭真相讓許多人笑翻。

第二屆K11 MUSEA年度高級時裝展,以「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」為主題,設計總監是香港知名美術指導張叔平,張叔平曾多次獲得金馬獎、金像獎肯定,在演藝圈操刀不少影視作品的美術、服裝,與許多大咖藝人熟識,跟息影女星林青霞更是42年摯友,這次展覽特別邀請對方率先欣賞。

活動當天許多大咖藝人都有前來捧場,有甄子丹、劉嘉玲、鄭秀文、黎姿等人,有別其他女星,鄭秀文選了一件高訂男裝,黑色連身服在領口處大開深V,隱約可見裡面的蕾絲內衣,配上她金色短髮,造型既帥氣又性感,散發著女王氣場。鄭秀文事後曬出與第一代玉女黎姿的合照,黎姿穿著藍色蝴蝶結禮服,配戴鑽石項鍊和耳飾,貴氣又優雅,不過站在鄭秀文身邊,黎姿的身高略遜一籌,鄭秀文更顯臉小、高挑優勢。

鄭秀文解釋:「穿的鞋有九吋,所以才會出現這個畫面,黎姿本身都很高的」,她也幽默調侃這個高度會不斷看到其他人的頭頂,而鄭秀文曬出全身照,只見底下的鞋子可比高蹺,她表示這雙鞋很重,網友笑說為了好看一切都是值得的。