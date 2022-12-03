感情從來沒有道理可言，有人面對心儀對象，因為害怕錯過，所以會放膽去追；但也有人小心謹慎，永遠不主動出擊。《搜狐網》運勢專欄點名3大星座男性，面對喜歡的對象總是裝作不在乎，態度十分淡定。

▍摩羯座

摩羯男個性比較慢熱，如果對方不主動出擊，他們可能永遠都不會勇敢示愛，在感情上相當被動。即便兩人到最後走在一起，他們也不懂得多點甜言蜜語來表達自己的愛意。不過如果仔細觀察就能夠從許多生活中的小細節看出摩羯男其實十分在意另一半，總是默默的寵溺著對方。

▍牡羊座

牡羊男很少會主動聯繫別人，以至於另一半經常誤會他們是不是不在乎自己，但其實並非如此，牡羊男的自制力很強，又愛面子，害怕貿然聯繫會打擾到心儀對象，給對方造成不必要的負擔，所以在還沒有確定女方的心意之前，他們會表現得極為淡定，總是一副不在乎的樣子。

▍巨蟹座

巨蟹男在人前總是表現得極度疏離，但其實和他們交往後就會發現，冷漠只是他們的保護色，他們內心相當在乎對方的感受，也經常替對方著想，但因為害怕自討沒趣，所以在交往前明明很喜歡對方，也會壓抑滿腔愛意，直到感受到對方的示好，他們才會小心翼翼的試探，對他們來說，如果能夠遇到主動的交往對象，那就再好不過了。