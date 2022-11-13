最近各個電商平台都趁著雙11大打優惠折扣，吸引不少民眾下單購物，不過超商似乎因此成為受害者。有網友發現，有一家超商的包裹因為數量太多塞不進櫃子，店員只好就這樣讓包裹散亂的堆疊，整條走道就這樣遭到「包裹海」淹沒，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享雙11之後的超商現場，「看起來，大家都拼了」。從照片可以看到，一包包的綠色塑膠袋裝著一箱箱的咖啡色包裹，就這樣層層堆疊在走廊上，遠處還能看到角落的塑膠袋堆到跟貨架一樣高，一般民眾若想要購買泡麵、罐頭食品、健康食品、酒類、下酒零嘴，完全無法進入走廊一一挑選。

對此，許多人紛紛回應，「好恐怖單身購買攻擊」、「店員眼神死」、「超商店員，辛苦了…」、「店員這段時間有加薪嗎？」、「還有雙12」、「店員快崩潰了…」、「應該還沒，明後天就開始熱鬧了，很多人昨天才下單」。

不過也有人認為這種情形早已見怪不怪，「這不是每年必備的情形嗎？…」、「就商人搞的噱頭活動而已」、「去年也是這樣啊」、「每個月都有購物節好嗎…」，另外還有人坦言自己已不會特別為了雙11網路購物，「沒比較便宜」、「這次雙11什麼也沒有買，根本沒便宜到」。