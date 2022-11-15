台中購物節將破百億，11月22日加碼抽出百萬得主幸運兒。圖/台中市政府提供

今年台中購物節氣勢如虹，10月開跑以來，屢創佳績，截至昨(14)日登錄消費金額已突破92.4億元，台中市政府經濟發展局預估再2天登錄消費金額將衝破100億元大關，預計11月22日將舉辦「破百億獎百萬、再衝三百億」活動，當天將揭曉今年台中購物節首位百萬現金得主。

經發局表示，今年台中購物節獎項原已規劃月月抽2名現金100萬元，首次抽獎活動將於11月27日登場，今年購物節反應相當熱烈，目前登錄消費金額已突破92.4億元，預計11月17日將突破100億元大關，經發局將延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，預計11月22日抽出今年購物節第一位百萬現金幸運兒，當天將由副市長令狐榮達致電恭喜得主，全國民眾記得留意手機來電。

經發局指出，從今年台中購物節消費金額的數據和區域分布，顯示此活動帶動全國民眾到台中消費有明顯助益，截至昨日登錄消費金額衝破92.4億元，統計全國縣市消費比例，台中市民占72.74%、外縣市民眾占27.26%，其中外縣市比例已較去年購物節結束後最終統計的18.25%，大幅提升9.01%；再依分析指出美食消費大幅增加，符合經濟部調查結果，顯示台中餐飲業逐漸復甦，購物節有效提升台中餐飲店家業績。

經發局進一步表示，歡迎全國民眾把握購物節活動期間到台中消費，並透過台中購物節APP登錄發票或合作店家收據，消費金額每累計滿500元即可獲得1個抽獎序號，合作店家登錄金額還享三倍累計，相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或於每日9時至18時撥打服務專線04-23896533。