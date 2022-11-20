選舉倒數6天，國民黨台中市長候選人盧秀燕上午參加「國小迷你足球中區挑戰賽」，為超過500名參加比賽的足球小將加油，接著又參加議員黃馨慧舉辦的「溫馨親子嘉年華」活動；談及民眾黨主席柯文哲到台中輔選，盧秀燕不忘宣傳購物節活動，呼籲柯多消費。

盧秀燕一早到市府前廣場參加迷你足球中區挑戰賽開幕活動，為足球小將們加油，她說，4年任期推動「酷城市、酷運動」，更首創國民暨兒童運動中心，藉以帶動台中的運動風氣，盼讓台中動起來，大家更健康。

盧秀燕宣傳活動、被問及對柯文哲到台中輔選的看法，都不忘宣傳正在舉辦的台中購物節活動，她說，很歡迎任何人到台中，但也要提醒柯文哲，台中正在辦購物節，希望柯多多消費，也祝他能中大獎。

盧秀燕接著參加親子活動時提到婦幼相關政績，她說，為了讓台中「育兒友善」，市府調漲生育津貼、增設公托公幼且推動親子館倍增計畫，讓年輕父母敢生敢養。