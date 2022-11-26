今日為九合一選舉投票日，台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊兩人先後前往投票後，竟於中午時分相約前往台北市立動物園漫步，由於大貓熊「團團」病逝，兩人也特別前往貓熊館看看圓圓一家人，柯文哲更與園方人員討論起貓熊保育工作，難得的忙裡偷閒也讓兩人心情十分輕鬆。

柯文哲於臉書表示，趁著空檔邀黃珊珊一同到臺北市立動物園走走，除了因為黃珊珊很喜歡動物，讓她放鬆一下，也想進一步了解接下來貓熊保育的工作。柯文哲也在團團的追思看板前駐足，看著市民寫下的不捨；而黃珊珊也親自寫下追思便利貼，感謝團團給兒子最快樂的童年。

柯在臉書強調，團團的病逝讓許多國人相當不捨。這幾年貓熊雖然不再是「瀕危」物種，但還是「易危」，需要積極復育，讓他們在多樣化的環境增加繁殖數量，這是人類共同必須擔負的任務，台北市立動物園一定要積極協助。

黃珊珊也PO文表示，還沒投票的朋友，現在天氣很舒服，正好適合出門投票。而自己投完票後原本想開車出門放鬆遛遛，馬上就接到柯文哲的邀請，一起來到好久不見的動物園，看看可愛的圓圓、圓仔和圓寶。