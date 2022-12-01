無黨籍台北市長候選人黃珊珊在九合一大選中落敗，針對2024年是否投入內湖南港區立委選舉，黃珊珊僅表示目前規劃是謝票，1個月過後再想下一步。不過，民眾黨新科台北市議員、「學姊」黃瀞瑩接受專訪時透露，黃珊珊未來將成為4位民眾黨籍台北市議員的「老師」，讓他們成為議會中關鍵少數。

黃瀞瑩說，在九合一大選過後，黃珊珊有很多要一一實現的事情，也正調整步調當中，現在談論2024年規劃實在過早。對黃珊珊而言，母親與孩子永遠是第一順位，輔佐4位民眾黨籍台北市議員則是未來重點工作。

黃瀞瑩指出，民眾黨本次在台北市議會拿下4席，全都是新科議員，相信以黃珊珊豐厚的經驗，能在議事規則、質詢方法等面向上提供諮詢，並團結民眾黨議員，讓他們成為台北市議會關鍵少數，「這是她（黃珊珊）這幾天不斷在耳邊提醒的事」。

黃瀞瑩強調，黃珊珊希望民眾黨議員有戰力，現已經跟議員們預告要每周開會，而他們期盼透過黃珊珊的幫助，接棒台北市長柯文哲未完成的政策，同時推動黃珊珊競選時提出的優良政見。

黃瀞瑩表示，未來她想替黃珊珊任內未完成的捷運綠廊帶規劃，畢竟目前捷運中山、雙連站段落已經改造得差不多，捷運劍潭站到圓山站則尚未完成，期在她的努力下，民眾能從台北車站開始，一路步行到新北投車站。