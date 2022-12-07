桃園市農業局每年印製的水果月曆深受民眾喜愛。（陳夢茹攝）

九合一選舉落幕但當選人要等到25日才會就職，桃園市農業局每年會準備18萬本水果月曆給各機關單位，不過今年卻傳出有分配不均的問題。藍營市議員黃敬平控訴，藍營議員完全無法申請追加份數，而新科議員部分只有民進黨籍才能拿到，相當不公平。另有公所指出，市府公文明文寫道月曆要發給第3屆新任里鄰長，但現任里鄰長還未卸任，擔心會引起抱怨，公所也很難為。

桃園市議會7日開始審查明年度預算，黃敬平質詢農業局局長郭承泉，他表示，市府每年花費900萬元印製18萬份的水果月曆，深受民眾喜愛，因此許多里長、市議員等都會去爭取份數發送給民眾，依往年的慣例，無論是什麼政黨，每名里長、市議員可拿到100份，若有不足可向市府申請追加份數，但今年卻在短短1、2天內就全數發完，而且今年還有新科議員，不過桃園區的藍營新科議員凌濤、張碩芳等都沒有領到，但綠營新科議員卻有，甚至連立委魯明哲都沒有拿到，造成民怨四起，直呼分配的標準究竟為何。

市議員黃婉如大酸，難道是因為民進黨輸了市長選舉所以出了這個點子？18萬份的水果月曆分配不均卻馬上就發完，若不是有高層授意，局長不可能有這麼大的膽子。市議員徐玉樹則要求市府將18萬份水果月曆的發送單位及對象列表公布。面對藍營議員砲火猛烈的質詢，局長郭承泉支支吾吾無法正面回答問題，他僅回應18萬本水果月曆每年都有固定發送到各機關、學校等單位做發放。

「我們真的也很為難！」公所直呼，現任里鄰長還未卸任，但市府公文說要發給第3屆新當選的里長協助發送，難免會有不公平的感覺，有里長抗議說，明明就還沒卸任，憑什麼把水果月曆給還沒上任的人，新舊任交接的過渡期引起衝突，為此有些地區的公所選擇等到26日新任里鄰長上任後才統一發放，另有些地區的公所則先自掏腰包從科室份數挪移，先針對現任里鄰長發放1份，其餘待上任後再發放，才不會違背市府的命令。

農業局輔導科長洪彩燕補充，市議員的部分僅針對現任發放100份，新科議員並無在規畫之內，18萬本發送至各機關單位後，每年會剩下幾萬本給給議員、里鄰長等人主動索取，不過今年索取狀況踴躍一下子就被拿完。至於里鄰長的部分則由民政局統籌，調查後發現往年都是請新任里鄰長協助發放，為此今年仍照往例發給新任里鄰長。