台北市議員徐巧芯、台北市議員徐弘庭前後表態，要投入2024立委選戰，會不會擔心又被冠上「落跑」之名？徐弘庭說，自己沒那麼擔心，因為就他選區而言，選立委並無超出選區，並不會落跑，而若是真的因為是議員就不能選立委，那立委如果都是空降的，難道會比較好嗎？

徐弘庭表示，在一個國家、社會或企業裡面，必須要給在這裡面付出的人一個由下而上的成長空間和升遷機會，而這樣的升遷機會對他而言，就他選區來說，並沒超出選區，因為他的選區有兩個立委，而大安區跟文山區都是他服務的一部分，並不會落跑，一直都會在這個地方。

徐弘庭指出，自己做了12年助理，現在做了8年議員、即將邁入第9年，他不認同當了9年議員，或像王鴻薇當16年議員還要被講落跑，這某種程度上是整個結構上的不公平，「如果我們今天真的因為是議員而不能選立委，把這個制度確定下來的時候，試問這個整個國家立委如果都是空降的，你覺得會比較好嗎？」所以還是要給基層一個升遷機會，所以他覺得落跑對他來說是假議題。