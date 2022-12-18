國民黨台北市長當選人蔣萬安小內閣成員陸續公布，副市長人選目前僅公布由高雄市前副市長李四川接任，現外傳同黨立委林奕華將是第2位副市長。林奕華18日被問及相關問題時多次重申此為「假設性問題」，並未作出正面回應。

由於國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇確診新冠肺炎，今由林奕華與台北市議員徐弘庭、闕枚莎、陳炳甫等人代替她在松江市場拜票。林奕華稱讚，王鴻薇不論是議會問政，各方面條件都已經有立委的水準，在她心目中是準備好的立委候選人，也相信選民能夠做出睿智的決定。尤其王鴻薇是議員出身，進入立法院後一定能把地方顧得很好。

媒體詢問，林奕華將接任蔣萬安副市長？林奕華說，這是假設性問題，她目前的工作是協助蔣萬安交接，今天的工作則是幫王鴻薇掃街。

媒體再追問，若接任副長，未來會交棒給徐弘庭？副市長明年2月1日就職是否適當？林奕華兩度重申，這是假設性問題。今天來的北市議員都是同一組質詢成員，彼此感情本來會比較好，大家也都是基於想幫助王鴻薇的心情來市場拜票。至於副市長何時就職的問題應該詢問蔣萬安。

針對國民黨內世代交替的聲音，她強調，自己一直鼓勵年輕人參政，只是世代共榮是國民黨特色，希望大家一起發揮戰力，世代共榮需要彼此共同努力。