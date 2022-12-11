台北市長柯文哲卸任倒數，大巨蛋成為準市長蔣萬安上任後首要挑戰。議員踢爆，大巨蛋人流管控與疏散演練計畫，目前都僅有簡略內容，安全規畫尚未完備，呼籲下任市府須嚴加審核，且不能排除重新進行災害模擬。對此，北市府指出，大巨蛋移運前需再提人流管控與疏散演練計畫。

韓國梨泰院10月發生踩踏意外後，北市府曾表示，已要求遠雄檢討精進大巨蛋疏散規畫，並確實執行5萬9833人容留人數上限。

吳沛憶強調，大巨蛋營運前提無疑是「安全」，園區內有好幾棟建物，各建物又有多個出入口，園區以5萬9833人的容留人數做為防災模擬基準，因此必須嚴格進行人流管控，不超過容留上限，才能確保逃生避難規畫執行。

吳沛憶指出，依先前都審會決議，逃生壅塞節點、逃生人潮卡關問題須透過疏散計畫解決，大巨蛋於11月核定投資執行計畫書，但投資執行計畫書尚無細部內容，要到營運前才會提出，是否會因壅塞造成逃生不及甚至踩踏意外，在資訊不足下仍讓人憂慮。

吳表示，由於現有投資執行報告書內容並不完整，僅稱人流管控與疏散演練計畫，之後會另送市府審核，屆時應已是蔣萬安上任。

她呼籲，大巨蛋爭議多年，且尚未能免除安全疑慮，下任市府須嚴格審核人流及疏散計畫，並比照現行做法公開上網，且不能排除重新進行災害模擬，以保障啟用後的安全。

對此，北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，投資執行計畫書中是寫大方向，不會寫的那麼詳細，正式營運前遠雄應提出人留管控及疏散計畫，整個園區不得超過5萬9833人、體育館不得超過4萬人，蔣萬安也一再強調確保公共安全下才會同意營運，因此一定嚴格審查，而目前沒有計畫要重做電腦模擬。

針對都審會所提節點壅塞問題，陳世浩表示，遠雄已透過園區內的通道路寬加寬、建築物外牆退縮等方式改善，已完成變更設計並通過都審會審查。另外，未來舉辦2萬人以上活動，每案都需針對活動內容提交人留管控及疏散計畫。

遠雄發言人楊舜欽說，政策是延續的，已通過審查及進行中的程序，都會繼續按照北市府規定走完，舉辦大型活動也會提出大型疏散計畫，一定會符合市府要求、市民期待，盡心盡力把巨蛋蓋好。