是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布和信曜科技（Synergy Design Technologies）擴大合作夥伴關係，以加速開發5G開放式無線接取網路（O-RAN）架構和虛擬化無線接取網路（vRAN）基礎設施。信曜科技將使用是德科技用戶端設備（UE）模擬解決方案，來驗證無線接取網路（RAN）的效能。

隨著行動網路生態系統日益複雜，加上RAN技術不斷演進，基礎設施供應商需透過準確有效的網路效能測試解決方案，來確保所有介面具備最佳功能。他們還需要可複製真實網路流量的UE模擬解決方案，以便驗證端對端RAN效能，並改善產品設計。

信曜科技將採用Keysight P8800S UE模擬RAN（UeSIM）和P8822S UE/O-RU模擬O-RAN前傳（RuSIM）解決方案，來建構網路測試環境，以加速開發其5G Smart RAN軟體解決方案並進行除錯。

在這兩種UE模擬平台的輔助下，信曜科技可驗證其多合一小型基地台以及O-RAN射頻單元（O-RU）、分散式單元（O-DU）和集中式單元（O-CU），以便持續將產品最佳化，並強化其設計。

是德科技UeSIM UE模擬解決方案可協助基礎設施供應商、晶片供應商和行動通訊業者，模擬無線和O-RAN前傳介面中的真實網路流量，以確實驗證端對端RAN效能。RuSIM可透過前傳功能拆分選項7.2x，對O-DU進行功能性、符合性和效能測試。