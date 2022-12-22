PTT網友發文、留言。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民進黨九合一選舉大敗，就連嘉義市長延選也以得票率34.95%，慘輸國民黨籍現任市長黃敏惠的63.82%，堪稱「兵敗如山倒」。各界紛紛將矛頭指向行政院院長蘇貞昌，認為他恐是綠營「最大戰犯」之一，質疑他為何今仍不下台？PTT網友則直言「沒人了啊」，表示民進黨任何政治明星只要去當行政院長馬上臭掉，蘇如今是「死豬不怕滾水燙」。

網友日前在PTT論壇發表《蘇貞昌到底多愛當官》一文，內文寫道：「蘇貞昌啊，該知所進退了吧？你已經當了很久很久的大官了，扁任內當了快1年4個月的院長，蔡任內當了3年10個月的院長，總共當了超過5年的行政院長，當上癮了嗎？拜託下台了啦！該世代交替了！你都幾歲了？蔡總統任期又剩多少？這些你看不懂嗎，拜託快下台。」

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言回覆：「沒人了啊！民進黨政治明星只要去當行政院長馬上臭掉，蘇貞昌已經夠臭了，繼續當也沒差」、「還沒當總統啦，在那叫什麼」、「官癌第四期了」、「她女兒還要選新北，現在不可能會下台」。

不僅如此，也有網友認為：「這造成中生擔任閣揆的機會消失，無法訓練中央的歷練，很可惜」、「蔡英文肯放手嗎？你講得好像不關蔡英文的事情一樣」、「蘇下的結果是內部鬥爭提早大爆發」、「這麼坦的院長，換掉幹嘛」、「派系要顧、家人要顧，加上官癌發作，這也是沒辦法的事」。