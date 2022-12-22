兵役延長何時宣布備受外界關注，總統府發言人張惇涵昨（21）日表示，以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。總統蔡英文將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。此消息引發熱烈討論，大批網友卻相當開心紛紛大喊「讚啦」，他們直呼出一張嘴的年輕人總算要付出代價了，並呼籲兵役應直接延長至2年以上。

針對義務役相關議題，張惇涵昨日晚間表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。

至於具體方案何時將公布？張惇涵指出，誠如蔡英文透過社群媒體所表示，蔡總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

這個消息掀起熱烈討論，網友湧入臉書相關新聞連結留言：「年輕人再嘴啊！不是很會罵？該身體力行了吧！」「讚啦……至少2年才行」、「支持延長2年以上」、「哈哈哈！真的要嗎？真的要！希望政府明年就直接實行，不要再等了！不要再等選舉完了，好久好久」、「最好那些太重太輕免役的也要突擊檢查，進到標準值馬上去當兵」、「817年輕人們，你們付出的時刻到了」。