台灣總統蔡英文宣佈兵役改革政策，義務役從現行四個月延長至一年，預計2024年元旦生效，適用於民國94年（西元2005年）後出生的役男，立刻引起網友議論，對此，孫安佐在Instagram被網友問到「兵役延長的看法」，他也說出一番見解。

孫安佐在Instagram限時動態被網友問及「兵役延長的看法」，他直接回應：「延兵役卻教一樣過時的東西，不如不延」，接著被問到當兵時教的東西「需要的時候會出事嗎」，他不諱言表示：「很多觀念確實只會讓人在戰場死得更快」，接著強調：「真的有用的就那一些而已」。

孫安佐表示服役都教過時的東西，還不如不要延長。(圖/sun_edward_64 IG)

孫安佐表示過時觀念只會讓人在戰場死得更快。(sun_edward_64 IG)

孫安佐曾被網友詢問是否從軍?當時他表示「服兵役是一定的」，但單純是去學習服從與紀律，槍枝戰法，至於是否簽志願役，他提出4點考量，即便自己進入最強的部隊，上層不發布出動命令也沒用，就算真的派兵出去，多他一個人上戰場也不會改變什麼，接著強調若以自己方式，推廣自我訓練實現全民國防，才能帶動更多人加入台灣戰力，但也不免感嘆：「如果從軍能改革軍隊內部，軍隊早就改了，你以為我是第一個想改革的人嗎？」