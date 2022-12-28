蔡英文總統昨天召開國安高層會議，拍板義務役服役期限從4個月延長到1年。大陸外交部發言人汪文斌今天（12月28日）在例行記者會中回應，祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，為「台獨」分裂活動賣命輕於鴻毛。

汪文斌表示，祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，是無法阻擋的歷史大勢，為實現國家統一大業奮鬥重於泰山，為「台獨」分裂活動賣命輕於鴻毛。

汪文斌表示，大陸方面相信廣大台灣同胞深明大義，不會為「台獨」分裂勢力充當炮灰。