【政新鮮】蔡英文喊讓當兵不再浪費時間 帥化民3點痛批：恢復成兩年也沒用

總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資，以二兵為例，連同保險和餐食費，大幅提高至2萬6307元，役期年資可併計勞退年資。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長湯紹成則認為，蔡硬著頭皮開這場記者會，這是蔡政府被美國「逼上梁山」的結果；至於兵役制度薪資的飛漲，這是蔡想用公帑買年輕人，能安撫年輕人，好送他們上戰場當砲灰。

湯紹成今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文拍板兵役延長為1年，是被美國逼著上梁山，卻也是自作自受。畢竟美國2023給台灣20億美元軍事貸款，這就是美國想讓兩岸發生衝突，台灣人一旦出現死傷，美國才能在事後制裁中國大陸，就像俄烏戰爭的翻版，台灣人就是這場政治盤算下的砲灰。

湯紹成指出，美國從川普政府開始，就對中國大陸掀起貿易戰、科技戰、金融戰、晶片戰，但這些對美國來說都得付出很大的代價，唯獨「台灣牌」不需要付出太大的代價，反正只要國會議員們表決通過法案即可。美國的重點是要把中國大陸打垮，不讓中國大陸有機會與美國挑戰世界第一大國的地位。

談到台灣新兵役制度大幅調漲薪資，湯紹成直言，二等兵調整到每個月2萬多元，其漲幅可謂是「飛躍」，這是蔡英文想拿公帑買年輕人，送年輕人上戰場當砲灰，至少有些年輕人會抱持「試試看」的心態，反對的聲浪就會比較少；但他認為，多數民眾仍然不會支持兵役延長為1年的政策。