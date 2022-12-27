九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，副總統賴清德登記參加補選，並巡迴各地舉辦「向黨員報告——黨主席參選人政見發表會」。賴24日在活動中提出「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，強調這是他未來擔任民進黨主席的理念；名嘴汪浩不僅盛讚此話，並呼籲賴明年競選主軸使用這12字為題。媒體人朱凱翔則諷刺，賴這12個字其實就跟韓國瑜參選總統時，提出的「國家安全，人民有錢」8字口號一樣，網友也狠酸，賴恐怕根本是「綠皮藍骨」。

賴清德24日在「向黨員報告——黨主席參選人政見發表會」高雄場上表示，若他未來擔任黨主席，會秉持公開透明的精神，相信藉由「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」能守護台灣主權。

朱凱翔昨（26）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，賴清德提出「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」這句話後，汪浩隨即表示肯定並提出6點建議，更呼籲賴明年競選主軸就使用這12字為題，強調「千萬不要落入文青式口號，選民記不住，也不明白意思」。對此，朱直言：「欸！12字還太多了，8個字就夠了。這不就『國家安全，人民有錢』嗎？」

此文湧入數千人按讚，迴響熱烈。「核能流言終結者」創辦人黃士修留言：「賴清德的口號很KMT Style耶。」其他網友也紛紛留言：「由此可見賴清德根本綠皮藍骨」、「好恐怖的巧合！」「賴真的好會抄！」「整個黨都在抄」、「務實的台獨工作者很難跟國家安全畫上等號」、「真的耶！ 濃縮就是8個字」、「台獨金孫名言：請蔡總統要求她的網軍，停止對我的攻擊」。