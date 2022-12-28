義務役將延長，不少年輕人非常反彈，律師呂秋遠表示，很多人不想要服兵役，主要是因為過去的經驗顯示，當兵超浪費時間，每天要做很多雜事，還有嚴重的學長學弟制度，讓許多人不喜歡，不過，換個角度來思考，把握1年的時間，把自己練得像是日本男星山下智久一樣又帥又壯不好嗎。

呂秋遠今在臉書上分享，兵役的役期要多久，雖然說是公共事務，但也是專業問題，不過，他很確定不是時間越長就越好，也不是把人當奴隸或雜工使喚。

呂秋遠指出，很多人不想服兵役，想服替代役，就是因為過去的軍役經驗顯示，在部隊裡太浪費時間，折豆腐棉被、除草、掃廁所、等破冬（服役兩年的年代，役期剩下一年的術語），拿100元要學弟買檳榔和飲料，還要逼學弟還90元；然後還要上莒光日，2年的時光就這樣沒了，然後大家還要催眠役男說「這是從男生蛻變到男人必須歷經的過程」，所以很多經歷過的人都會覺得服役很浪費時間。

呂秋遠表示，後來義務役改為4個月到底可以做什麼呢？除非極為精實的訓練，否則這4個月大概就是役男的撞牆期而已，突然被關進一座大監獄，好想女友、外面的世界、家裡的PS5遊戲機，然後好不容易開始習慣，4個月就結束了。

呂秋遠說，從李登輝總統開始，義務役2年的役期不斷被縮短，到了陳水扁總統的時候已經改為1年了，而現在的4個月役期，是馬英九總統任內，推行募兵制的產物，當然役期的長短是會隨著政策而不斷調整的。而役期變回一年，入伍訓練、駐地訓練、專精訓練、基地訓練和聯合演訓等，都能讓年輕人相對完整的理解作戰的大概。

呂秋遠說，未來當兵的待遇也不再是6500元，而要改為2萬元以上，而且國家還負責住宿、飲食與保險，這對18歲的國民來說，既可以學到戰鬥技能，未來又可以保護家人，還可以透過全民國防意識增加，高度阻卻未來可能發生的戰爭。而且大家可以趁這一年的時間，努力把自己的身材練得像是日本明星「山下智久」，這不好嗎？

貼文引起網友討論，不少人卻因為山下智久養眼的身材而歪樓，「照片中的身材在菜鳥精實的時候比較有可能發生，老兵待退之後就長出肚子來了」、「練成這身材還領26K，為娘的我大贊成啊！健身房找教練付費還不見得練得出這身肌肉啊！」