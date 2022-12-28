蔡英文總統昨日拍板兵役延長，民國94年出生役男役期將從現行4個月軍事訓練役、替代役6個月役期都延長為一年，預計明日就會由行政院將案子送往立法院「查照」。而日前傳出可能改為審查案，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今表示，照兵役法規定，這星期四行政院會通過後，就會送立法院查照。

日前傳出民進黨團擬將兵役延長案由查照改為審查，羅致政今回應，兵役法規定就是查照，所以如果沒有任何黨團要求改為審查的話，照兵役法規定，這星期四行政院會通過後，就會送立法院查照，這是一個法定的程序。

媒體詢問，蔡英文已經拍板延長才來找民進黨團背書？羅致政澄清，並沒有這樣的情形，討論過程中有部分外交國防的委員參與討論，畢竟案子在討論不可能邀請所有委員，基本上整個黨團支持政府恢復義務役的做法。

民進黨立委王美惠指出，總統昨天開會時，柯建銘就有先跟委員們說這件事，說大家有什麼意見要提出來討論，她就有跟柯總召說，現在孩子少，要一個政策時要有周全思考才能決定；但因為柯建銘說，蔡英文跟每個單位溝通過，就覺得這是對國家好。

王美惠說，她昨天跟嘉義鄉親有約才會晚一小時參與蔡英文約的餐敘。不過對兵役延長，鄉親多少會說，因為他們現在孩子都少，但這些長輩都很理性；長輩擔心的就是，兵役訓練要確實到位，因為現在孩子都只生一兩個，現在兵役延長至一年，長輩相信去做兵回來，孩子真的會不一樣。

民進黨立委鍾佳濱則表示，沒有這樣感覺，因為平常就對役期就很關心，後備召集與志願役等兵源招募很感興趣，其實國防議題從現在開始，不只是委員要關心，都值得全民關注。