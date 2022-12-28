總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資。專長為國防、外交及兩岸政策的國政基金會國安組副研究員揭仲指出，這個決定背後絕對承受華府極大壓力，美方明白兩岸軍事實力不斷擴大失衡，未來若發生戰爭，台方在海、空都擋不住陸方，故只能進入「城鎮戰」，所以需要大量的地面部隊。

揭仲今日接受香港媒體《中評社》訪問直言，蔡政府會在這個時機點突然宣布延長兵役的消息，美國的壓力絕對是主因之一。華府關切台軍的防衛能力已非常久，近幾年把焦點放在後備戰力上，因為美方看到兩岸軍力失衡速度正在擴大，台軍想在海、空擋住大陸軍可能性極低；當海、空擋不住，灘頭也守不住，就必然進入所謂的國土防衛作戰，也就是「都市城鎮戰」。

揭仲進一步說明，都市城鎮戰需要大量的地面部隊，因為進入都會區的交通路線非常多，守方必須要設法控制住每一條交通線，但台軍的地面部隊人數僅約8.9萬人，遠遠不足地面部隊規模，所以華府才會把焦點放在台灣的後備戰力。

對此，揭仲分析，隨著俄烏戰爭的爆發，美方對台灣是否兵役延長的關切，就成了一種壓力，甚至直接將此與「台灣有沒有展示自我防衛的決心」相互連結為一個指標。蔡政府不斷強調大陸的軍事威脅，如果不延長役期就是自相矛盾，接下來的2024大選綠營又要如何再去操作抗中保台，非常值得關注。