嘉義市長選舉18日投票，國民黨籍現任市長黃敏惠以5萬9874票、得票率63.82%光榮連任，民進黨再吞大敗。媒體人「逆風的烏鴉」細數過往戰績，指出民進黨已在嘉義市站穩且「綠大於藍」，黃再厲害2018年也只贏2000多票，可見這次選舉和過去不一樣，投票率下降的主因是民進黨支持者不出來投票；這個結果，更直接牽動著行政院院長蘇貞昌是不是要下台。

逆風的烏鴉昨（21）日在臉書發文直言，「民進黨應該有被嘉義市長結果嚇到」，因為民進黨候選人李俊俋澤只拿到3萬2790票、得票率34.95%。雖然選後民進黨說自己算有「守住基本盤」，但事實是民進黨全面潰敗，基本盤根本沒守住。這個結果，可能也牽動了蘇貞昌是不是要下台。

逆風的烏鴉細數過往幾年的藍綠得票，指出民進黨在嘉義市不但已經站穩，而且幾乎已經是「綠大於藍」了。民進黨唯一的剋星只剩下黃敏惠，但2018年縣市長選舉黃贏得也不多，只有2000多票。所以七折八扣下來，如果民進黨把最低的得票「基本盤」訂在2006立委補選的39841票，得票率所訂在四成，應該是合理而且已經是放得很低的。

針對嘉義市長綠營慘敗，逆風的烏鴉分析，這幾天關於是不是要內閣總辭，或者以顧立雄取代蘇貞昌的問題，又被開始激烈的討論中。當然換閣顯然不在總統蔡英文的沙盤推演之中，但嘉義選舉的結果，大概證明了民進黨往下墜的情況已經失控，蘇揆防線隨時可能失守。畢竟「蔡下蘇留」肯定是選前就由蔡訂下的決策，而選後民進黨自我檢討會議弄成這樣，其實也不是蘇的鍋。如果民進黨覺得內閣總辭就可以止血，也是把問題想簡單了。因為這次選舉顯見和過去不一樣，投票率下降，是民進黨支持者不出來投居多。