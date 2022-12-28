蔡總統宣布兵役延長為一年，行政命令公布後將於2024年實施，不過再過幾天即將進入2023年，國防部長邱國正今表示，今年底前如果不公布，實際實施就會拖到2025年，茲事體大，因此這兩天一定會公告。

役期延長必須提前一年公告，因此今年底前公告，即2024年起正式實施，若是拖過今年，到明年1月初公告，實際實施則會再延後一年到2025年實施，邱國正今天至立院受訪時強調，這樣茲事體大，這兩天一定會公告。

邱國正今拜會立院國民黨團，國民黨立委賴士葆質疑，役期延長只需要國防部公布行政命令即可，為何還要叫立院民進黨團去把他從備查改審查，以政治角度來看，這是執政黨立委公開打臉行政團隊，「我是你我就請辭抗議了。」

邱國正表示，他們軍人不可能去操控民代跟媒體，不可能讓他們從備查變審查，沒有這樣的建議，軍人腦筋很單純，就是接受任務，完成任務，沒操控任何人或改變什麼樣的。

國民黨團總召曾銘宗也表示，假設真的從備查改審查，等同打臉國防部跟行政院，國民黨團肯定會追究政治責任，國民黨團支持國防改革，但要求國防部傾聽各界意見做好配套，真正落實改革，要求國防部跟全民溝通，不要造成社會跟家庭不安定。

媒體詢問這次給義務役加薪到26300元，那加薪預算財源為何？邱國正說，可以從年度經費預支，明年目前還沒編，延長役期跟待遇變好，明年開始就會編，已經問過主計總處，主計總處說可以支應。