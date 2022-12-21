民進黨於九合一選舉中大敗，全國僅拿下5席縣市首長，18日於嘉義市長選舉中再度敗選。對此，媒體人逆風的烏鴉今（21）日就在臉書上表示，「對民進黨接下來要參選的立委來說，發生在李俊俋身上的事情，當然很可能在2024年發生在自己身上」，引發討論。

逆風的烏鴉今日在臉書上PO出一篇「民進黨應該有被嘉義市長結果嚇到」的文章表示，周日舉行的嘉義市長延選，國民黨黃敏惠拿到63.82%、59874票，民進黨李俊俋只拿到34.95%、32790票。雖然選後民進黨說自己算有「守住基本盤」，「但事實是民進黨全面潰敗，基本盤根本沒守住。這個結果，可能也牽動了蘇貞昌是不是要下台」。

逆風的烏鴉更回顧，從2005年起的嘉義市立委、市長選舉，總共10場選戰，國民黨贏下了六次，其中包括四次市長、二次立委。民進黨贏下了四次，其中一次市長，三次立委，「看起來，國民黨略佔優勢」。逆風的烏鴉也提到，「如果從得票率和得票數的天花板和樓地板看，國民黨得票率最高的就是這次延選，為63.82%；得票數最高是2005年的市長選戰，黃敏惠拿下74786票。得票率最低的，是2020年的立委選舉，國民黨傅大偉只拿到33.22%，得票數最低的是2006年的立委補選，國民黨江義雄拿到42879票。不過因為這次投票率很低，所以江義雄是當選的」。

逆風的烏鴉更接著分析，至於民進黨，得票率最高是2016年的立委選舉，李俊俋拿到53.95%；得票數最高是2020立委選舉，王美惠拿到80333票，至於得票數和得票率最低的紀錄，都是這次市長選舉。雖然帳面上國民黨這十次贏六次，但如果只算從2012以來的六場選戰，民進黨卻贏了4次，國民黨只贏了2次，而且都是黃敏惠贏的。其他陸續派過的江義雄、陳以真、吳育仁、傅大偉，每個都輸，而且越輸越慘，2020、2016兩次立委選舉，國民黨得票率甚至都不到4成。

逆風的烏鴉強調，「也就是說，其實嘉義市民進黨不但已經站穩，而且幾乎已經是『綠大於藍』了，民進黨唯一的剋星只剩下黃敏惠」，但2018年縣市長選舉，黃敏惠贏得也不多，只有2000多票。所以七折八扣下來，如果民進黨把最低的得票「基本盤」訂在2006立委補選的39841票，得票率訂在四成，應該是合理而且已經是放得很低的。而且投票率下降，黃敏惠的得票數反比2018大選多了1千多票，李俊俋比當時涂醒哲少了1萬3千多票，比2020立委選舉的王美惠得票數更少了4萬7千多票，還不到一半。

逆風的烏鴉最後也說，「對民進黨接下來要參選的立委來說，發生在李俊俋身上的事情，當然很可能在2024年發生在自己身上」。而這幾天關於是不是要內閣總辭，或者以顧立雄取代蘇貞昌的問題，又被開始激烈的討論中。逆風的烏鴉認為，「蘇貞昌是應該請辭的，當然換閣顯然不在蔡英文的沙盤推演之中，但嘉義選舉的結果，大概證明了民進黨往下墜的情況已經失控，蘇揆防線隨時可能失守，如果民進黨覺得內閣總辭就可以止血，也是把問題想簡單了」。