財政部預估稅收超徵4500億元，民進黨立委發聲要普發現金1萬元，嘉義市是唯一利用歲計賸餘普發現金的縣市，嘉義市長黃敏惠建議中央普發1萬元振興消費現金，除不必再浪費印製成本，更可促進民間消費，也還財於辛苦的人民。

黃敏惠說，稅收的超徵主要來自於企業，反觀社會底層民眾是很辛苦的，中央發布的經濟數據看起來很亮眼，但基層民眾卻無感，尤其3年疫情對國人影響很大，嘉義市有8成以上是服務業，受到的衝擊更是嚴重，這也是嘉義市在去年發放2000元振興消費現金最主要的理由。

黃敏惠主張，經濟發展的果實要與全體國人共享，建議普發1萬元振興消費現金，除不必再浪費印製成本，更可促進民間消費，讓經濟發展與復甦更為全面，也還財於辛苦的人民，還說中央不用擔心給現金，民眾會不會消費，從嘉義市去年普發2000元振興消費現金例子來看，民眾普遍反映會刺激消費力道，有助促進內需經濟，有消費對於未來税收更有正面效益。