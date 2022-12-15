行政院會15日通過「社會福利基本法」草案，共31條，明定社會福利基本方針，社會福利政策綱領訂定及定期檢討，並寬列社會福利經費，資源不足地區優先規畫布建，均衡區域發展，而各級國土計畫、都市計畫也要納入社會福利土地與空間使用需求。

衛福部指出，草案明定社會福利定義及各福利項目內涵，和基本方針及目標，政府肯認多元文化，國民接受社會福利之機會一律平等；對於離島、偏遠地區或經濟、身心等需協助者之社會福利予以特別保障並扶助，並尊重原住民族意願，保障其相關社會福利權益。

此外，社會福利政策綱領須訂定及定期檢討；民間有參與社會福利政策機制，制定各級政府社會福利支出負擔原則及社會福利經費運用原則，直轄市、縣（市）政府就轄內資源不足地區，優先布建各項社會福利設施。

草案內也要求，政府機關應充實社會福利專業人力、建立專業人員管理制度及社會福利行政體系。辦理社會福利評鑑相關評鑑內容必須公開，而各級國土計畫、都市計畫也要納入社會福利土地與空間使用需求。

衛福部長薛瑞元表示，本次立法係為因應經濟及環境變遷，結合民間資源提供多元化服務，貼近國民對社會福利的需求，從社會福利內涵、提供方式、資源布建、民間參與、社會責任、福利權等面向，訂定一套社會福利共通性規範，提升政府對社會福利的重視，落實社會福利事項，促進公私夥伴關係及社會福利事業永續發展。