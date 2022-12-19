央行今年四度升息，中華郵政明年度預算利息項編列保留升息空間。中華郵政總經理江瑞堂19日表示，今年已經升息4次，預計明年升息趨勢仍會持續，明年預計會繼續升息，因此利息費用支出編列恐怕沒有調降空間。

立法院交通委員會19日審查中華郵政明年度營業預算，不少委員針對中華郵政「租金與利息」編列提出質疑。立委提案指出，明年中華郵政的「租金與利息」歲出預算編列578.62億元相較今年度522.98億元相比成長一成，與去年度338.95億元相比更是成長七成。明年度預算急劇增加，卻沒有具體說明，因此有撙節空間，減列千萬元。

江瑞堂表示，今年央行已經升息4次，預計明年升息趨勢仍會持續，明年預計會繼續升息，因此利息費用支出編列恐怕沒有調降空間，希望不要減列千萬元，僅減列兩百萬元。

中華郵政今年已經3次調整存款利率，3月22日起調升幅度為0.03至0.315格百分點；6月22日起調升幅度為0.1至0.17個百分點；9月28日起調升幅度為0.11至0.17個百分點。至於央行12月15日宣布升息半碼，中華郵政的調幅為何，目前尚未出爐。