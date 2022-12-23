隨美國通膨降溫，升息循環步入中後段，債市有機會重返榮耀。投信法人表示，考慮景氣降溫及升息腳步放緩，美國公債殖利率不易再大幅上升，建議投資人可擇機布局高品質債券，或透過全球債券基金掌握收益契機。

復華全球債券基金經理人吳易欣表示，隨產業供應鏈回復正常、需求放緩讓原物料價格自高點明顯回檔，有助名目通膨增速放緩，加以升息效果顯現，預期通膨持續降溫，貨幣政策緊縮進入中後段，推估將在2023年第一季至第二季結束升息，將為債市增添利多。

吳易欣認為，債券是還本付息的金融商品，價格有回歸特性，建議先布局公債及投資等級債，獲得長期較高收益率，待聯準會政策不再緊縮及景氣落底，增加配置信用債市。或透過分散布局於全球高評等公債、公司債及金融債的全球債券型基金，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性。

木星資產管理固定收益投資經理Ariel Bezalel和Harry Richards表示，部分成熟市場的非投資等級債和投資級公司債券目前非常具有投資價值，在目前金融市場的環境下，信貸選擇仍然很重要，因為未來幾年違約率將攀升，至於新興市場債，認為將受惠於美國央行政策轉向及美元正處於高點的過程中，尤其是那些富含大宗商品的國家，例如巴西。

先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修指出，即使市場確實發生對債券型基金有利的變化，但投資人仍須避免過度集中單一類型基金而造成損失，建議採取分散布局，同時定期定額分攤風險，避免追高殺低。