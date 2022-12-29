高雄一名投資人黃姓男子，去年向高雄某證券商購買一年期總價900多萬元的結構型債券，今年拿回本金當天，卻收到證券商回應，稱與台北總行設定不符，本金無法取回，最後僅拿回一張已跌深的股票，造成黃男損失慘重。他不滿因證券商與總行間的疏失，反而造成他損失。曾向消基會、銀行局申訴未果，無奈下才會到門口舉牌抗議，要求還他公道。

黃男去年4月底，向高雄證券商購買要價900多萬元，每月配息2％的一年期結構型債券，包含無息債券以及台積電（TSM）、推特（TWTR）、諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX）3個美股的連結債標的，黃男向證券商設定要求標的股價達上限價即出場，當時證券商經辦理專台積電、諾瓦瓦克斯製藥升破上限價出場，僅剩推特。

時間來到今年4月底，黃男取回本金前一天，理專向他表示，結構債已安全下庄，但在匯款當天，理專才發覺台北總行拿黃男資金向國外金融投資公司購買的連結債是3標的要升破上限價才出場，故無法匯回本金。直到截止時，原先標的已升破上限價卻被列為記憶事件，黃男後續僅拿到證券商下限價之下承接的股票。

黃男因此損失慘重，認為是證券商與總行之間的作業疏失，造成他的損失，於是向消基會、銀行局申訴，但都未果；而總行卻冷處理，想通過司法途徑解決。

因司法途徑既耗時又傷財，黃男無奈下，今日下午前往證券商門口，舉著自製「吃人夠夠、還我錢來」等字眼的牌抗議，期望自己的心聲能被聽見，並還他一個公道。