鼓山魚市場新候船室重新改造後迎來首個連假，元旦假期3天天載運人次逹到7萬多人，比起前年多了1萬4000人，高雄市輪船公司表示，因應假期調派工作人員全力投入疏運，搭乘人數已漸漸回到疫情前的盛況，尤其是史努比聯名專船，深受好評。

鼓山魚市場新候船室重新改造後迎來首個連假，高雄市輪船公司表示，因應假期調派工作人員全力投入疏運，搭乘人數已漸漸回到疫情前的盛況。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

今年元旦3天連續假期，是鼓山魚市場新候船室啟用後的首次連假，高雄市輪船公司旗津鼓山航線和前鎮中洲航線、鼓山魚市場棧貳庫旗津航線共計投入6艘船舶營運，船舶安排為旗鼓航線4艘船、史努比航線1艘船、前中航線1艘船，連假3天載運人次逹到7萬多人次，比前年多了1萬4000人次，也比去年增加1000多人次。其中最夯的是，可愛的史努比塗裝亮相，串連鼓山、棧貳庫、旗津的新航線於連假期間頗受好評，連續3天搭乘人次逹到3600人次。

高雄市輪船公司總經理翁佳彬表示，搭乘狀況已漸漸回到疫情前的盛況，當時都很擔心更換新候船室後民眾會不熟悉，連假前更數度進行演練，1月1日當天就有高達2.8萬人次，不過平均候船時間僅約10分鐘，算是順暢，因此對於接下來的春節連假絕對有信心。

輪船公司董事長黃淑美說，因應元旦連假，輪船公司調派工作人員全力投入疏運，並強化人員訓練以達到市府對於渡輪服務的高品質要求，連假期間對於遊客燃油機車的登船管制措施發揮具體效益，紓解了遊客湧入可能造成的交通衝擊，無論乘客或旗津居民，上下船井然有序，提高渡輪服務質感。