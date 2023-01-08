受新冠疫情影響，來往港澳的客運船班於2020年2月初停航，今日才恢復服務，據報今日首班由香港開往澳門的客船，約有130名乘客搭乘。此外，往返香港及大陸的部分海路航線今日也恢復。

香港電台報導，來往香港與澳門的船班今日復航，今早7點半由香港開出的首班船約有130名乘客。而由澳門往香港的首班船，今早9時由氹仔碼頭開出，首班船約有50人；有外籍澳門居民提前約一小時已到碼頭候船。

另一方面，大陸今日起放寬與香港、澳門的首階段免檢疫通關，往返香港及大陸的部分海路航線今日也恢復。香港《信報》報導，珠江客運來往尖沙咀中港城碼頭及深圳機場的新航線今日開通，首班船在早上8時20分開出，在碼頭的旅客不算多，開船前仍能買到船票。

珠江船務董事局主席兼執行董事劉廣輝表示，首日開通有4條航線16個航班，昨天開始售票，售票情況良好，購票人數陸續增加。

劉廣輝指出，現時來往香港及大陸的航線還包括廣州南沙、中山及虎門，至於來往其他地點的航線，現時仍繼續爭取和溝通，估計本月15日前可陸續恢復。