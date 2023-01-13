英代外語無預警倒閉。(教育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

總公司位在桃園市中壢區的「英代外語」無預警倒閉，大批已付費學員及員工、老師受害，目前受害人組成自救群組，人數已超過500人，已知學員繳費從數萬元至10萬元不等，不包括學員受害金額，光是32位員工及40位老師遭積欠薪資及資遣費相加就有近500萬元，目前桃園市消保官正在與學員與老師員工們開協調會詳細了解狀況。

市府教育局指出，接獲該班來函表示無法繼續經營，依規定予以核准歇業，已函請「中華民國補教業品保協會」啟動履約保證機制，由該協會協助該補習班學員在6個月內向性質相近的補習班換取等值服務，以維護學員權益，目前有關該班消費爭議問題，目前由中華民國補教業品保協會單一窗口受理。

勞動局勞資關係科指出，該補習班無預警倒閉，而勞保局有積欠工資墊償資金，不管員工有沒有來申請調解，都會主動召集該補習班員工及老師，先協助他們申請工資墊償，目前已知有32位員工及40位老師遭積欠薪水，相加約400萬元，另外還有積欠80萬元的資遣費。

桃園市議員魏筠昨天也陪同部分學員向中壢警方控告業者涉嫌詐欺，要求負責人盡速出面處理，而教育局和消保官也找負責人梁姓夫妻至市府訪談與接受行政調查，他們也說是受新冠肺炎疫情影響，並非惡性倒閉，也表示願意善後，目前得視之後協調做況做進一步處理。