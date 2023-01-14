秀泰影城豪砸2.5億，打造高雄夢時代旗艦級影城今（14）日開幕，首3日看電影100元，排隊人龍從影城8樓排到夢時代1樓，相當驚人。該據點融入航空站元素，除有南高雄最大19米寬巨幕廳外，引入1852席輕奢皮椅，這也是秀泰在高雄第3個據點，未來在市占率逾4成。

秀泰影城豪砸2.5億，打造高雄夢時代旗艦店今（14）日開幕。（柯宗緯攝）

高雄1年電影院產值約10億到12億元，近年老字號影城熄燈後，新秀陸續崛起，包括大立in89、喜樂時代高市總圖店等，不再主打價格肉搏戰，而以豪華影廳、服務為賣點，做出市場區隔，而重點一級戰區的南高雄，從夢時代一路到大立百貨短短3公里就有5家電影院。

秀泰指出，這次是以旗艦級規格，斥資2.5億打造夢時代秀泰，12個影廳、1852席商務級皮椅，每1席要價3萬元。（柯宗緯攝）

秀泰陸續在高雄設立台鋁秀泰、岡山秀泰、夢時代秀泰3個據點。秀泰指出，這次是以旗艦級規格，斥資2.5億打造夢時代秀泰，12個影廳、1852席商務級皮椅，每1席要價3萬元，而3處據點可望創造1年逾180萬觀影人次，年產值上看4.5億，約占高雄市場逾4成。

高雄夢時代秀泰有南高雄最大19米寬巨幕廳。（柯宗緯攝）

至於夢時代與台鋁相近不遠，是否造成「自己打自己」？秀泰強調，彼此有做出市場區隔及定位，台鋁鎖定社區型民眾，夢時代服務半徑為整個南高雄，秀泰會繼續在高雄深耕，把電影市場的餅做大。

排隊人龍看不見盡頭。（柯宗緯攝）

夢時代秀泰開幕今起3天，看電影只要100元，每人限購4張，不少民眾起了大早排隊買票，排隊人龍從影廳所在的8樓排到1樓，排隊末端預估要排2、3個小時才能購票。業者估算，3天將賣出近3萬張票。