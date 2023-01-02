高雄跨年夜傳出鬥毆！前鎮區夢時代廣場公園有18歲張姓男子與16歲羅姓少年因不滿看晚會表演遭到推擠，雙方發生口角，隨即變成肢體衝突，一旁友人與民眾見狀將兩人支開，場面一度混亂，全程也被一旁民眾錄下PO在網上。警方表示，到場時雙方已離去送醫，雙方暫時不提出傷害告訴，後續依社會秩序維護法裁罰。

1日凌晨，張男與友人在夢時代廣場公園觀賞跨年晚會時，因現場人潮眾多，人群相互擁擠之下，張男不滿頻頻遭到推擠，與一旁羅姓少年發生口角衝突，雙方又從口角變成出拳互毆，現場雙方友人、看表演的民眾見狀，立即將2人支開，現場一片混亂。

隨後民眾報警，前鎮分局前鎮街派出所0時30分許獲報，立即派遣員警到場處理，但此時雙方人馬均已離去，張男由朋友載送就醫，羅姓少年則是自行搭救護車送醫治療，員警隨後到醫院了解。

警方表示，雙方均表示暫不提出傷害告訴，員警後續將依社維法裁罰。