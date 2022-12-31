五月天線上演唱會原創200公分巨型喵星人。（相信音樂提供）

五月天帶著巨型喵星人遊覽地球。（相信音樂提供）

五月天一比一實景打造多個場景。（相信音樂提供）

五月天施放璀璨煙火與千名樂團一起跨年。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今晚（31日）第5場，除了大手筆準備50秒煙火秀，與現場2.5萬名歌迷同歡，更斥資1.5億元、耗時8個月打造「諾亞方舟十週年特別版」線上跨年演唱會，再度採用XR延展實境的奇幻炫麗特效，讓諾亞方舟進入全新的魔法世界，媲美電影《奇異博士》般的視覺效果，與世界各地的歌迷一起迎接2023年。

五月天以嶄新的科幻視覺挑戰線上演唱會。一開場，五月天乘著「MAYDAY EXPRESS」現身和歌迷倒數，途中遇到了緊急迫降的「喵星人」，為了幫助喵星人回到他的魔法世界，五月天必須收集到全世界的螢光棒能量，也就是他們最重視的每一位歌迷的力量。

而這段魔幻奇遇記，就從歌曲〈2012〉開始展開，五月天帶著喵星人一覽地球美景，搭乘大眾運輸來到便利商店、360度旋轉KTV高歌，五月天除了砸重金以1：1實景打造多個場景，更將歷年MV場景一起復刻進化，就連200公分高的巨型喵星人修改不下上百次，來來回回就花了二個月，最後成品讓五月天為之驚豔，也讓網友相當喜愛。

最後五月天帶著喵星人來到了體育館，邀請千人樂團齊聚嗨唱〈倔強〉跨年，最動人的歌聲感動了喵星人，也讓五月天想起陪著他們錄音的愛貓「菜頭粿」，然而方舟重啟，暫別在故事裡的人事物，將永存回憶中。