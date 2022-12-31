高雄夢時代舞台前已經有不少粉絲卡位。（洪靖宜攝）

揮別2022，高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重返夢時代，不少人早早就來卡位搶搖滾區，自備野餐墊、小凳子，甚至還搭起帳篷，周遭也有大批警交進行管制，現場超強卡司陸續彩排中，不少粉絲看到偶像開心尖叫，搶先欣賞勁歌熱舞。

高雄夢時代《亞灣未來市演唱會》打造獨創史上第一座也是全台唯一的「進行式」及「未來式」雙面舞台，260度超廣角帶給民眾全新體驗，不粉絲早早就來卡位搶搖滾區，自備野餐墊、小凳子，甚至還在附近搭起帳篷，活動於31日晚間正式登場，現場超強卡司陸續上台彩排，粉絲看到偶像現身，全開心尖叫。

高市府提醒「跨年不開車，搭捷運最方便」，捷運凱旋站3號出口，出站步行即抵會場，捷運班距加密至3至6分鐘，末班車延長至元旦凌晨2時發車；此外，因應跨年人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」傍晚5時後不上、下客，輕軌亦延長營運時間至次日1時30分，如有搭乘輕軌需求者，可至前後一站的輕軌站乘車。

為服務民眾，交通局特別加開「橘線文化中心站－跨年活動會場」免費接駁車，進場服務時間為22時至23時，散場服務時間則為23時30分至凌晨1時，上／下車地點位於時代南二路及捷運文化中心站。