美國專利及商標局披露，電動車大廠特斯拉正在進行船隻與飛機商標的申請作業，代表他們可能會將產品擴展到「非陸地」的電動馬達裝置上，引發市場熱烈討論，沒想到真相卻讓眾人傻眼，原來此商標申請案竟然是一名特斯拉超級粉絲所申請的，特斯拉官方完全不知情。

綜合外媒報導，該申請文件是在去年12月底提交給美國專利及商標局，週三仍可在網站上查詢到相關資訊，進度停留在「等待分配給審查律師」且該文件提到商標的持有者是特斯拉。

消息一出引發市場與媒體混亂，許多人揣測這是特斯拉未來業務的方向，可能有意研發、販售新的產品。沒想到當媒體詢問申請人Jerome Eady時才知道他是在特斯拉不知情的狀況下幫特斯拉申請商標。

Jerome Eady還說，「特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾說，皮卡車Cybertruck可以當船使用後，我主動幫特斯拉提交申請，希望能幫助到公司，但是我跟特斯拉並沒有任何關係。」

馬斯克曾在去年9月公開推崇特斯拉皮卡車Cybertruck的功能性，並炫耀其具有足夠的防水性，可以短暫當作「船」來使用，可以穿越湖泊、河流，甚至是海浪較淺的海洋。