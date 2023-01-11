政府文件顯示，特斯拉已經申請擴建其位在德州的超級工廠，投資總額為7.757億美元，將成為去年斥資55億美元在德國建造超級工廠以來，規模最大的擴張計畫之一。

根據周一和周二德州政府官網上的資訊，特斯拉擬在其奧斯汀工廠新增五座設施，包括一個「單電池」（cell）測試實驗室，以及一個名為「Cathode」（陰極）的設施。

在這個德州廠擴建計畫曝光之前，路透社日前曾報導，特斯拉已經提拔中國區總裁朱曉彤掌管美國的組裝廠，以及北美與歐洲的銷售業務。

特斯拉在上海的主要生產基地一直面臨著新冠疫情造成的生產和物流挑戰，該全球身價最高的汽車製造商同時也面臨著日益加劇的需求問題。其去年第四季的交車量不如預期，且媒體報導上海廠的減產計畫已從去年12月延續到今年1月。

特斯拉3月1日將在奧斯汀廠舉辦法說會，屆時可能披露有關於擴張與資本配置的計畫。

除了德州奧斯汀工廠之外，特斯拉在美國的廠區尚包括在內華達州的另一座超級工廠，以及在加州佛利蒙市的一座生產設施。

此外，墨西哥報紙《Reforma》去年12月報導，特斯拉可能很快就會宣布在墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）建造一座超級工廠，初期投資額將介於8億～10億美元。