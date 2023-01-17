小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工大廠聯電16日召開法說會，去年第四季雖受半導體庫存去化影響導致產能利用率降低，但去年合併營收2,787.05億元，歸屬母公司稅後純益871.98億元，同步創下歷史新高，每股稅後純益7.09元。由於客戶積極調整庫存，聯電首季晶圓出貨預估季減17～19％，稼動率預期降至70％，但晶圓代工價格維持不變。

【1】聯電：晶圓代工不降價

應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能推遲部份資本支出，但中長期來看，仍預期成熟製程結構性產能不足情況會在下半年之後逐步顯現。聯電去年下半年將部份資本支出延至今年，所以去年資本支出降至27億美元，但今年則增加至30億美元。

業內看法認為，若在需求欠佳的狀況下，即使降價也無法刺激更多的需求出現，因此廠商可能選擇拉低稼動率、控制產出，以達到維持價格的結果。

【2】16檔外資買不停 今封關有戲

國內市場16日股匯齊揚，新台幣兌美元升值1.19角、以30.268元作收，創近5個月以來新高。熱錢回流台股，外資動向馬首是瞻，權值龍頭台積電（2330）自然是重中之重，與東哥遊艇（8478）等16檔，皆為外資連3個交易日以上積極進駐標的，同列封關日多頭掌旗指標。

【3】土建融放款 國銀最大雷區

金融圈人士透露，自平均地權條例修法通過近一周來，多家銀行對於2023年的放款風控對策，已高度集中在土建融業務，尤其是過去合計土融加建融業務的貸放成數，原本以不超過總銷售金額的6成為限，現在由於預期實際總銷金額將大衰退，未來調降建融成數已在所難免，尤其是地處偏遠，在銀行心目中列為「炒作過度」地區的預售屋，成數至少會從6成降至5成。

【4】劉鶴、葉倫 18日瑞士面對面

中國商務部發言人16日晚間表示，中國國務院副總理劉鶴和美國財政部長葉倫，將於18日在瑞士蘇黎世會面，雙方預計將就兩國經濟發展交換意見。外媒報導，兩人的會面是為下月美國國務卿布林肯訪問中國預作準備。

【5】衝買氣 特斯拉降價保龍頭

據《巴倫周刊》取得的最新數據顯示，去年全年美國一共賣出80萬8,619輛電動車，比前年激增66％。其中第四季銷量為22萬5,689輛，年增率達58％。

儘管電動車龍頭特斯拉推出的Model Y與Model 3依然高占美國前兩大最熱銷車款，不過整體而言，特斯拉上季在美國市占已從前一年的近78％，遽減近20個百分點到58％左右。